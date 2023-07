Ucciso in auto con l’amico, la lettera di Giuseppe scritta dalla madre: “Avrò 26 anni per sempre” La madre di Giuseppe Fusella, il giovane ucciso a Ercolano mentre era in auto con l’amico Tullio Pagliaro, scrive una lettera immaginandola del figlio: “Sognavo di fare il carabiniere, ora avrò 26 anni per sempre”.

"Salve, sono Giuseppe Fusella e ora vi racconto la mia storia". Inizia così la toccante lettera scritta dalla madre del giovane, ucciso mentre era in automobile assieme all'amico Tullio Pagliaro nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021 da Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano condannato a marzo all'ergastolo per questo duplice omicidio. La donna ha pubblicato la lettera sui propri canali social, simulando che fosse una lettera del figlio deceduto.

"Ero un ragazzo che amava lo studio lo sport e sognavo di fare il carabiniere", scrive la donna sempre in nome del figlio Giuseppe, per poi raccontare la dinamica di quella sera in cui perse la vita. Per poi aggiungere: "Il killer ha avuto l'ergastolo e ora ha chiesto l'appello perché i gradi di giudizio sono tre. Mi rivolgo a voi lettori, ma cosa c'è da appellarsi?", ha aggiunto. Da quella maledetta notte i miei sogni infranti, la mia famiglia sopravvive con una zavorra nel cuore e nell' anima e tutti i giorni deve fare i conti con la mia assenza, mio fratello a fatica va avanti, ancora in cerca del suo posto nel mondo. Sono Giuseppe e avrò 26 anni per sempre", scrive ancora la donna.

Questo il testo completo della lettera: