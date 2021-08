Com’è finita la storia del volantino diffuso per vendetta dalla fidanzata tradita Resta (per ora) nel mistero l’episodio dei volantini che ieri hanno invaso Scafati, in provincia di Salerno. Una ragazza, Michela, avrebbe scoperto che il compagno l’ha tradita con una certa Valeria e sta cercando Luigi, fidanzato di lei, per raccontargli tutto. Fanpage.it ha provato a contattare il numero indicato ma senza risposta. Resta l’ipotesi che si tratti di una campagna pubblicitaria.

A cura di Nico Falco

Vendetta di una donna tradita, che ha deciso di mettere tutto in piazza (e letteralmente), o astuta mossa pubblicitaria? Com'è andata a finire la storia del volantino della fidanzata tradita a Scafati? A distanza di oltre 48 ore, ancora non c'è una risposta sulla montagna di foglietti gialli che domenica, 1 agosto, come ha raccontato Fanpage.it, hanno invaso il popoloso comune della provincia di Salerno, al confine con quella di Napoli. Intanto, oltre alla curiosità, monta anche la protesta: in tanti si sono lamentati della valanga di carta che, per pubblicità o per amor tradito, è stata abbandonata in strada.

Ma partiamo dal principio, in quello che sembra un episodio capace di stimolare quantomeno la curiosità, come sempre capita per le storie con una base pruriginosa. Domenica 1 agosto mattina a Scafati sono comparsi centinaia di volantini, tutti identici, con un appello: tale Michela, così si firma chi li avrebbe sparsi, cerca un tale Luigi, fidanzato con Valeria.

Il motivo è presto detto: la ragazza, che da quel che scrive lascia presupporre di vivere in zona, avrebbe scoperto che il compagno la tradisce con un'altra donna e vorrebbe spiattellare tutto al fidanzato di lei. Ecco il testo, così come riportato sui quei foglietti:

Leggi anche La situazione di martedì 20 luglio sul Coronavirus in Campania

Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno, tra l'altro lei recidiva (nel volantino c'è un refuso, ndr.) Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri avvenuti mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro. Sono Michela, questo è il mio numero, sarei lieta di scambiare due chiacchiere con Luigi.

Fanpage.it ha provato (e molte volte) a contattare il numero presente sul volantino, e che è indicato essere proprio quello di Michela, ma senza ricevere risposta né alle telefonate né ai messaggi su WhatsApp. Il numero che compare su un volantino è collegato ad un account Whatsupp Business, ma ciò potrebbe significare semplicemente che l'utente in questione ha acquistato questa seconda sim card installata sullo stesso telefono collegandola quindi alla versione business della nota app di messaggistica.

E nemmeno tra i tanti commenti su Facebook è venuto fuori qualcosa di interessante: tanti hanno pubblicato nuove fotografie del volantino, nessuno pare conoscere i protagonisti di questa storia né sapere altro.

Vero è che Scafati è tutt'altro che un paesino, con i suoi circa 50mila residenti, ma a distanza di 24 ore questa storia sembra ancora cucita su misura, confezionata per stimolare la curiosità ma senza svelarsi del tutto. Come solitamente accade, appunto, per le campagne pubblicitarie.