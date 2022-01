Raffiche di vento su tutta la Campania: il grecale sopra i 20 chilometri orari Forti raffiche di vento su tutta la Campania: è il grecale, freddo e secco, che porta ad un drastico calo delle temperature e preannuncia nuove perturbazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fischia il vento e infuria la bufera, recita una storica canzone partigiana: e in queste ore sulla Campania a soffiare sono venti particolarmente freddi, che portano le bufere anche sopra i 20 chilometri orari. Non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile Regionale: ma non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare qualche comunicazione al riguardo.

A soffiare è un tipo di vento generalmente conosciuto genericamente come grecale, ma più specificamente definito come schiavo, il vento freddo e secco tipicamente invernale che arriva da est-nord-est, che spesso accompagna l'arrivo dell'aria artica proveniente dall'Europa Orientale e dunque dai Balcani, caratterizzato proprio da un'intensità tra moderata e forte. Ed in effetti quella in arrivo sulla Campania nel fine settimana è proprio un'ondata di freddo proveniente dalla Siberia e particolarmente consistente, con le temperature che scenderanno anche sotto gli zero gradi in alcune zone della regione. Lo schiavo, insomma, è quasi una specie di "preludio" al freddo vero e proprio in arrivo.

Cos'è il vento schiavo (est-nord-est)

Il vento schiavo è quello che soffia da est-nord-est (e non va confuso con la bora, che invece soffia da nord-nord-est, né con il grecale che soffia da nord-est, seppur molto simile ad esso). Il suo nome fu dato dai veneziani e deriva dal fatto che soffia da quella che allora era la regione della Schiavonia, vale a dire la Dalmazia oggi appartenente alla Croazia ma da sempre territorio della Repubblica di Venezia. Si tratta di un vento freddo, tipico proprio dei mesi invernali, e talvolta viene diviso in altri due tipi di venti, che portano i nomi di due fiumi del sud Italia: il Volturno ed il Garigliano. Si tratta di una suddivisione, tuttavia, poco usata all'estero dove invece la Rosa dei Venti comprende solo gli otto principali. Lo Schiavo, infatti, viene considerato un vento di "Greco-Levante".