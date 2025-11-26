napoli
Quindicenne sequestrato per chiedere 1 milione e mezzo di riscatto al padre: due arresti

Il sequestro del ragazzo si è verificato lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. A distanza di 7 mesi, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno arrestato i due presunti responsabili.
A cura di Valerio Papadia
Il momento del sequestro del 15enne ripreso in un video
Alle prime luci di oggi, mercoledì 26 novembre, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli: i due soggetti sono indagati per il sequestro di un minorenne, a scopo di estorsione, verificatosi l'8 aprile del 2025 a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. Uno dei presunti rapitori, un uomo di 24 anni, era già stato arrestato qualche giorno dopo il sequestro del minorenne.

Stando a quanto rivelato dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, lo scorso 8 aprile il minorenne – un 15enne figlio di un imprenditore della zona – è stato prelevato di peso, costretto a salire con la forza all'interno di un furgone, come si vede anche in un video circolato dopo il sequestro, e poi trasportato in un appartamento di San Giorgio a Cremano, dove è stato tenuto prigioniero per svariate ore, legato e incappucciato.

Soltanto ore più tardi, il 15enne è stato liberato: per il suo rilascio, i sequestratori avrebbero chiesto al papà del 15enne, che come detto è un imprenditore, un riscatto da 1 milione e mezzo di euro.

Cronaca
napoli
