“Qui è vietato fumare”, e loro lo aggrediscono: guardia giurata in ospedale nel Casertano

Immagine di repertorio

Hanno aggredito la guardia giurata di un fast food perché li aveva "richiamati" al divieto di fumo nel locale, facendolo finire in ospedale per le botte subite, che gli sono costate quasi un mese di prognosi. La vicenda è accaduta a Carinaro, in provincia di Caserta. Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri, che hanno denunciato a piede libero due giovani di 24 e 21 anni (rispettivamente del Casertano e del Napoletano), ritenuti responsabili di lesioni personali nei con fronti della guardia giurata. I due sono stati denunciati questa mattina, mentre l'aggressione è avvenuta pochi giorni fa, nella serata del 22 febbraio, in un fast food di Carinaro.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma della Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa, la guardia giurata regolarmente in servizio di vigilanza all'interno del fast food, aveva invitato i due a non fumare all’interno dei locali, in quanto vi era un esplicito divieto. I due però avrebbero reagito in malo modo, aggredendo fisicamente l'addetto alla vigilanza, provocandogli diverse lesioni personali al punto che l'uomo è finito all'ospedale civile di Aversa: se la caverà con una prognosi di 25 giorni per le botte subite. Fondamentali per le indagini da parte degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale, oltre alle testimonianze dei presenti al momento dell'aggressione subita dalla guardia giurata. Questa mattina i due giovani, un 24enne originario del Casertano ed un 21enne residente nel Napoletano, sono stati così raggiunti dai carabinieri e denunciati a piede libero per lesioni personali.