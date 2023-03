“Questa è la nostra zona”, due ragazzini picchiano 14enne col tirapugni a Pianura Episodio di bullismo denunciato a Pianura: un 14enne è stato aggredito da due coetanei mentre era con un amico, lo avrebbero colpito al volto con un tirapugni.

A cura di Nico Falco

Prima gli hanno intimato di andarsene e lo hanno preso a calci e, quando lui ha reagito, lo hanno colpito al volto con il tirapugni. Episodio di bullismo che arriva da Pianura, quartiere della periferia nord di Napoli, e sul quale stanno indagando ai carabinieri. La vittima è un 14enne del posto, gli aggressori avrebbero la stessa età. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, 5 marzo, sono avvenuti in via Campanile, a pochi passi dalla chiesa di San Giuseppe Operaio.

La giovane vittima e la madre hanno presentato la denuncia, che Fanpage.it ha potuto visionare, ieri sera presso la stazione di Pianura dell'Arma. L'aggressione, hanno raccontato, è avvenuta nei pressi dell'ingresso del parco Anaconda. Il 14enne si trovava insieme a un amico quando si è imbattuto in due giovanissimi, alti circa un metro e 40, che avrebbero subito cominciato ad insultarli. Gli avrebbero fatto capire che quella era la "loro zona" e gli avrebbero intimato di allontanarsi subito mentre li colpivano con calci alla schiena.

Il 14enne avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale uno dei due avrebbe tirato fuori dalla tasca un tirapugni di ferro e lo avrebbe colpito più volte alla faccia. Il giovane, tornato a casa col volto insanguinato, è stato accompagnato dalla madre al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 5 giorni.

A rendere nota la vicenda Pasquale Strazzullo, presidente dell'associazione Territorio in Guardia ed ex consigliere municipale. "Questa volta non ci sono stati gravi danni – dice – ma bisogna riflettere sul fatto che tutti i bravi ragazzi sono a rischio. Come associazione faremo arrivare ulteriori istanze per chiedere un maggiore controllo del territorio".