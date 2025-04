video suggerito

Quarto scudetto del Napoli, già in vendita bandiere e sciarpe In Rete sono già in vendita bandiere e sciarpe con il 4° Scudetto del Napoli: prodotti non ufficiali ma che già iniziano ad apparire sui siti di acquisti online.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Addio alla scaramanzia. O quasi. Se a Napoli bandiere e striscioni ancora non si vedono in giro (ma molti assicurano che potrebbe essere questione di pochi giorni), queste sono già apparse in vendita, tutte "aggiornate" con il 4° scudetto. Soprattutto in Rete, che sempre più spesso ormai "anticipa" anche la vendita al dettaglio sulle bancarelle. Ma anche qui potrebbe, del resto, essere questione di ore. Il sorpasso e l'allungo sull'Inter (+3) a quattro giornate dalla fine, può essere considerato dai più una seria ipoteca alla conquista del titolo. Ma mentre in molti, scaramanticamente e prudentemente, attendono la prossima partita con il Lecce (con l'Inter impegnata a Verona) per sciogliere i dubbi, c'è chi ha già deciso di iniziare a "incassare".

Bandiere e sciarpe non ufficiali ma con il logo del Calcio Napoli e il Quarto Scudetto cucito sono apparse subito dopo il 2-0 al Torino che è valso la mini-fuga azzurra, con Scott McTominay mattatore con una doppietta che lo porta ad undici reti stagionali (appena una in meno di Lukaku), di cui cinque nelle ultime tre partite con due doppiette. Bandiere e sciarpe a prezzi non proprio economici: si parte da un minimo di 20 euro a cifre più elevate. Ma molto dipende anche dalle dimensioni e dalle caratteristiche. Su internet c'è già di tutto: anche fumogeni azzurri "in offerta", bandiere di due metri per un metro e cinquanta, agli striscioni per i balconi. Per ora, però, in città non si vedono ancora. Ma tutto lascia credere che, se il vantaggio resterà quantomeno immutato, dalla prossima settimana Napoli potrebbe davvero iniziare a riempirsi d'azzurro in ogni viale, rione e quartiere. A due anni di distanza dallo Scudetto dei record degli azzurri di Luciano Spalletti.