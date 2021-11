Quarto, crolla il tetto di un ex teatro: danneggiato il palazzo di fianco, 6 famiglie evacuate Il crollo si è verificato nella notte, intorno alle 3: sei famiglie del palazzo attiguo sono state evacuate, ma fortunatamente non si registrano feriti.

A cura di Valerio Papadia

Paura nella notte a Quarto, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli: intorno alle 3, è crollato il tetto dell'ex Teatro Corona, che sorge al civico 12 di via Santa Maria, nel centro della cittadina. La struttura è da tempo in disuso e per fortuna non vi era nessuno all'interno al momento del crollo: il cedimento ha però danneggiato il palazzo adiacente, nel quale sorgono otto appartamenti. Per questo, sei famiglie sono state evacuate, in via precauzionale, dai vigili del fuoco e dai carabinieri della tenenza di Quarto, giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area: per consentire le operazioni di evacuazione e la messa in sicurezza degli edifici interessati, via Santa Maria e parte di Corso Italia sono state chiuse al traffico. Fortunatamente, il crollo non ha fatto registrare feriti.

Due morti nel Casertano per il crollo di una palazzina

Tutt'altro epilogo, purtroppo, ha avuto il crollo di una palazzina a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, che lo scorso 19 novembre ha provocato la morte di due coniugi 70enni, Mario Sgambato e Giuseppina Sammaciccio. All'alba, la palazzina nella quale vivevano marito e moglie è crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas, sotterrando i due sotto le macerie: Giuseppina, nella tarda mattinata, era stata estratta viva e portata in ospedale, mentre Mario era stato trovato cadavere in serata. L'indomani, il 20 novembre, anche Giuseppina si è arresa: troppo gravi le ferite riportate nel crollo. Il sindaco di San Felice a Cancello ha proclamato il lutto cittadino per i funerali dei due, che si svolgeranno nei prossimi giorni, dopo l'autopsia.