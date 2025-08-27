Quarto, 15enne accoltella 18enne: litigio perché si erano seduti sul suo scooter

Immagine di repertorio

Quei ragazzi si erano seduti sul suo scooter, parcheggiato in strada. Da qui la discussione, che evidentemente è subito trascesa, e la raffica di coltellate. Ci sarebbe questo, dietro la tragedia sfiorata nel corso della notte a Quarto, in provincia di Napoli, dove un 15enne ha sferrato diversi fendenti contro un 18enne; il minorenne è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato omicidio.

Accoltellato a Quarto, litigio per lo scooter

I fatti sono avvenuti alle prime ore di oggi, 27 agosto, lungo il corso Italia, la strada principale del comune del Napoletano, nei pressi di un bar. Secondo le ricostruzioni a far partire la lite tra il minorenne il gruppetto sarebbe stata proprio la questione del motorino: la vittima e i suoi amici si sarebbero seduti sul suo scooter, nonostante non si conoscessero. Sia il 15enne sia il giovane ferito sono incensurati e non risultano avere legami, nemmeno per parentele, con contesti criminali.

È verosimile che tra i ragazzi sia nato un battibecco, degenerato subito dopo, quando il giovanissimo ha tirato fuori l'arma e ha sferrato le coltellate; avrebbe inferto almeno otto colpi, tra schiena, addome e interno coscia.

Arrestato 15enne per tentato omicidio

Il 18enne, soccorso dai sanitari, è stato portato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita: le coltellate non hanno provocato lesioni gravi, è stato dimesso con prognosi di dieci giorni. Il 15enne è stato immediatamente identificato dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli: è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi, dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.