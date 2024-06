video suggerito

Quartieri Spagnoli: paletti, sedie e catene per occupare i posti auto in strada, centinaia di sequestri Paletti abusivi, catene di ferro, sedie, perfino jersey: di tutto per “occupare” abusivamente i posti auto in strada ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Centinai di strumenti di vario tipo per occupare abusivamente i posti auto in strada nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti assieme ai colleghi in collaborazione con la Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario ed agli operatori della Napoli Servizi ne hanno rimossi e sequestrati a centinaia nella giornata di oggi.

In particolare, sono stati rimossi 67 paletti abusivi, 102 metri lineari di catene in ferro, 11 stand metallici, 2 new jersey, 6 dissuasori di sosta, oltre a numerose sedie. Tutti utilizzati nelle zone tra Vico Lungo a San Matteo e via Concordia, oltre alle relative traverse laterali. "Le motivazioni principali che hanno portato alla rimozione degli elementi abusivi", spiegano da Palazzo San Giacomo, "includono l'occupazione illegittima di suolo pubblico e la riserva indebita di spazi antistanti attività e abitazioni".

Tutti strumenti insomma utilizzati per occupare abusivamente il suolo pubblico, senza alcuna autorizzazione. Senza contare che la presenza di paletti e catene, oltre che di jersey, riduceva anche la larghezza dei vicoli dei Quartieri Spagnoli, con evidenti problemi alla circolazione. Da sempre, invece, uno dei mezzi più diffusi per occupare uno stallo sono le sedie: semplici da rimuovere in caso di arrivo delle forze dell'ordine ed anche facili da reinstallare. Una forma di occupazione abusiva, insomma, che il Comune di Napoli sta cercando di sradicare nel vero senso della parola, provvedendo anche alla rimozione coatta dei pesanti paletti di ferro e dei jersey che vengono piazzati sul suolo pubblico.