Quanto costava andare al bar negli anni Settanta: la nostalgia nel listino di Caserta Un vecchio listino di bar di metà anni Settanta fa ‘esplodere’ la discussione sul filo del ricordo per i cinquantenni. Ecco quanto costavano caffè e cappuccino nel 1975.

A cura di Redazione Napoli

Correva l'anno 1975. Al Festival di Sanremo trionfavano Gilda con il brano "La ragazza del Sud" e al secondo posto una monumentale Angela Luce con "Ipocrisia". Nel cuore di Terra di Lavoro, Caserta, Campania, un caffè al banco costava 150 lire, 200 se invece lo si preferiva servito al tavolino. È un viaggio nei ricordi degli ultracinquantenni il listino dell'Associazione dei commercianti di Caserta del novembre 1975 che in queste ore fa, come si usa dire, "il giro" dei social network, Facebook in primis.

Non è una celebrazione del «si stava meglio prima»: è semplicemente un viaggio nei ricordi di molte persone attraverso un documento che a suo modo è sicuramente una testimonianza storica sul fronte dei consumi dell'epoca, parliamo di quasi mezzo secolo fa. Si rimanda a tempi andati, a quando anche la scelta al bar non era quasi illimitata come oggi. Il caffè? Normale, freddo o caffè-latte (diverso dal cappuccino). Erano ancora da inventare i vari ginseng, "caffè del nonno" eccetera.

Il massimo della variante poteva essere il caffè deca, (decaffeinizzato) che costava quanto un tè o una camomilla: 200 lire al banco, 270 lire al tavolo. In listino c'erano cose che ora è raro trovare, come il punch (erbe, arancia, sciroppo, alcolico) o il dolce spumone.

Tanti gli ‘amarcord': c'è chi se la prende con l'euro , chi invece fa notare, usando un convertitore adeguato all'inflazione, che i prezzi alla fine non erano poi così tanto lontani dagli attuali. Chi se la prende con la modernità e chi semplicemente, ricorda com'erano i bar dell'epoca nelle grosse città di provincia come Caserta.