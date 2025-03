video suggerito

Quanto costa comprare un posto auto o un box a Napoli Acquistare un box o un posto auto a Napoli significa spendere anche decine di migliaia d'euro: i prezzi ancora in rialzo.

Comprare un posto auto o un box auto a Napoli significa aver a che fare con proposte economiche tali che in alcuni casi potrebbero consentire l'acquisto di una casa intera. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nella prima metà del 2024 i prezzi dei box sono aumentati dell’1,3%, mentre i posti auto segnano un +0,7%. Napoli si conferma una delle città dove la domanda resta alta, con il 73,5% delle operazioni di compravendita e il 26,5% locazioni. Se il 53% degli acquirenti compra per uso personale, il restante 47% punta al box come investimento a reddito, attratto dalla gestione semplice e dalla crescente scarsità di spazi.

Già, perché oramai stalli e box sono ambitissimi: a pesare sull’andamento dei prezzi sono soprattutto i lavori pubblici: interventi sulla viabilità, rifacimenti dei marciapiedi e nuove infrastrutture riducono i parcheggi disponibili, facendo lievitare il valore di quelli privati.

dati Tecnocasa

Le zone più care sono ovviamente quelle pregiate: in zona Vomero via Scarlatti un box costa 130mila euro in media; in zona Lungomare/piazza Trieste e Trento 90mila. In linea con Chiaia – San Ferdinando: 82.500 euro in media, secondo Tecnocasa. Al Vomero un posto auto semplice bisogna partire da almeno 80mila euro. A Marechiaro, dove non ci sono box auto, uno stallo per la vettura vale oro: almeno 70mila euro.

Chi compra ha in media tra i 45 e i 54 anni e nel 73,7% dei casi si tratta di famiglie. Si prediligono – spiega lo studio di Tecnocasa – box vicini alla propria abitazione (entro 500 metri), con dimensioni adatte alle auto moderne e, sempre più spesso, dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'osservatorio privilegiato della rete di agenzie immobiliari fornisce un elemento che non è sfuggito ai più attenti osservatori dei fatti cittadini: nei palazzi storici, dove gli spazi scarseggiano, si assiste alla conversione di locali commerciali inutilizzati in autorimesse.