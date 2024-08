video suggerito

Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania a settembre: il calendario scolastico 2024-2025 Finita l'estate si torna a scuola: in Campania la riapertura è fissata per il 12 settembre. Il calendario di festività e ponti per l'anno scolastico 2024&2025.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto anche in Campania per la riapertura delle scuole: la data di quest'anno per la riapertura degli edifici scolastici è fissata per il 12 settembre. Già fissato il calendario di festività e ponti, con la chiusura fissata a giugno: le scuole d'infanzia chiuderanno il 30, tutte le altre il 7 giugno.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Napoli e in Campania

Come è noto agli studenti ormai da qualche mese, a Napoli e in Campania l'anno scolastico 2024-2025 comincerà mercoledì 12 settembre 2024, mentre la chiusura delle scuole è prevista per sabato 7 giugno 2025, con l'unica eccezione delle scuole dell'infanzia che chiuderanno il 30 giugno.

Calendario scolastico 2024-2025: le festività e i ponti in Campania

Durante l'anno scolastico 2024-2025 sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali e locali, già stabiliti:

tutte le domeniche

1° novembre 2024, Festa di Ognissanti

8 dicembre 2024, Immacolata Concezione

25 dicembre 2024, Natale

26 dicembre 2024, Santo Stefano

1° gennaio 2025, Capodanno

6 gennaio 2025, Epifania

21 aprile 2025, ovvero il lunedì dopo Pasqua

25 aprile 2025, Festa della Liberazione

1° maggio 2025, Festa del Lavoro

2 giugno 2024, Festa della Repubblica

Nel dettaglio, le vacanze di Natale inizieranno dal dal 23 dicembre 2024 e termineranno il 6 gennaio 2025; le Vacanze di Carnevale dureranno dal 3 al 4 marzo, mentre quelle di Pasqua inizieranno dal 17 aprile e fino al 22 aprile 2025. Altri ponti sono previsti il 2 novembre, il 26 aprile, il 2 e 3 maggio. Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze:

27 gennaio 2025, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto

10 febbraio 2025, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

19 marzo 2025, in ricordo dell'assassinio di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra