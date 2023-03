Quando Gianni Minà raccontò: “Troisi venne da me di notte per nascondersi dai paparazzi” È noto il legame tra Gianni Minà, il giornalista morto ieri a 84 anni e Massimo Troisi. Una volta Minà raccontò un curioso aneddoto che riguarda il regista e attore partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

Gianni Minà è morto ieri, lunedì 27 marzo, lasciando un vuoto nel mondo della cultura e del giornalismo italiano. Il noto conduttore e giornalista si è spento a 84 anni in seguito a una breve malattia cardiaca. Minà non ha mai fatto mistero del suo amore per Napoli e della sua grande amicizia sia con Diego Armando Maradona, che intervistò più volte, sia con Pino Daniele, sia con l'indimenticato Massimo Troisi: celebre la scenetta televisiva in cui il regista e attore di San Giorgio a Cremano prese in giro il giornalista dicendo di invidiare la sua agendina telefonica.

Proprio su Massimo Troisi e sulla natura del loro rapporto di grande amicizia, Gianni Minà una volta raccontò un curioso e divertente aneddoto. "Troisi veniva a trovarmi sempre di notte – disse il giornalista -. Sapeva che i miei orari di lavoro erano praticamente notturni. Una sera, intorno all'una, mi aveva perfino suonato il campanello anche per scappare all’assedio dei paparazzi che lo braccavano perché si diceva avesse una nuova fiamma".

"La notizia era stata confermata e Massimo era riuscito a ‘farli fessi', come affermava lui, ma non a disperderli. E così aveva chiesto asilo a casa mia" prosegue Minà nel racconto. "Il nuovo possibile amore era Jennifer Beals, la bellissima protagonista di ‘Flashdance', e i paparazzi, evidentemente ben informati, li avevano cocciutamente aspettati fino all’alba, quando avevano ceduto per la stanchezza. A parte lo shock di Loredana, Jennifer, quando iniziò a parlare, si espresse in perfetto dialetto napoletano: ‘A Già, c'aggià fà, io nun songo straniero…'. Fu semplicemente sublime".