Quando Claudio Cecchetto scoprì Sandy Marton ad una festa di Ciriaco De Mita ad Avellino L’incontro casuale tra Sandy Marton e Claudio Cecchetto ad una festa organizzata da De Mita ad Avellino. L’aneddoto che cambiò per sempre la musica dance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sandy Marton nel 1984 e nel 2008

Sandy Marton, indimenticabile cantante della hit "People from Ibiza", venne scoperto ad.. Avellino. Già, perché il croato (nome di battesimo Aleksandar Marton, nazionalità all'epoca jugoslava ma cresciuto poi nel Regno Unito), come ha raccontato in diverse interviste, era stato invitato a partecipare alla festa di una delle figlie di Ciriaco De Mita, storico politico della Democrazia Cristiana originario di Nusco, e fu lì che lo notò Claudio Cecchetto, che da grande talent scout qual è sempre stato, ne intuì subito le potenzialità.

Due anni dopo, con l'uscita di People from Ibiza, divenne un personaggio tra i più noti al mondo, che ancora oggi ha legato il suo nome a quello della hit che uscì il 28 giugno 1984 e che di fatto fece da spartiacque tra un "prima" Sandy Marton ed un "dopo". Ma riavvolgiamo il nastro per capire cosa ci facesse nel 1982 ad Avellino l'imminente fenomeno della musica degli Anni Ottanta e recentemente interpretato da Luca Chikovani nella serie "Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883" in onda su Sky.

Chi è Sandy Marton, il cantante di “People from Ibiza”

Aleksandar Marton nasce nel 1959 a Zagabria, ma vive con la madre nel Regno Unito fin da piccolo. Studia pianoforte e solfeggio, imparando anche l'inglese. A 16 anni si sposta negli Stati Uniti d'America per proseguire gli studi musicali, poi a 18 torna a Zagabria dove però viene di fatto "prelevato" già alla dogana e arrestato per non aver fatto il servizio militare, cui viene comunque costretto: riesce, in ogni modo, a far parte della banda militare per poi, al termine della leva, studiare design della mod all'Istituto Marangoni di Milano. Nella città meneghina sente parlare per la prima volta di Ibiza da un pizzaiolo che c'era stato in vacanza: all'epoca la città delle Baleari non era per nulla conosciuta al turismo, ma lui se ne innamora subito. La vacanza si trasforma di fatto in un trasferimento per sei mesi.

L’incontro tra Sandy Marton e Ciriaco De Mita ad Avellino

Si arriva così al 1982, quando alcuni amici milanesi gli chiedono di unirsi a loro per una festa che si terrà nel Sud Italia. Marton accetta: non è però una festa qualunque, ma una festa a casa di Ciriaco De Mita, all'epoca potentissimo segretario della Democrazia Cristiana. Basti pensare che il settimanale "Il Mondo", che ogni anno stilava la classifica degli uomini più potenti d'Italia, lo mise al terzo posto nel 1985, alle spalle solo di Gianni Agnelli e Bettino Craxi. Alla festa di De Mita, l'arrivo di Marton "sposta" tutti gli equilibri: alto, biondo, fascino prorompente, diventa immediatamente una sorta di "faro" della festa. Ed è là che lo nota Claudio Cecchetto, anche lui presente alla festa. Ne intuisce il potenziale, e lo mette subito sotto contratto. Il primo singolo, OK Run è già un successo, lui si fa chiamare Mister Basic (M-Basic), ma la consacrazione definitiva avviene poco dopo, il 28 giugno del 1984, quando esce il brano People from Ibiza, dopo che ha già adottato lo pseudonimo di Sandy Marton. Il successo è tale da sconvolgere anche la movida di Ibiza, che fino ad allora non era gettonata da grandi flussi turistici e che probabilmente deve ancora oggi il suo successo proprio a quel brano che rese la località delle isole Balneari celebre in tutto il mondo.

Il successo di Sandy Marton in tutto il mondo

Il resto appartiene alla storia: dopo altri brani di successo, alla fine degli Anni Ottanta, Sandy Marton si ritira lentamente dalle scene, tenterà nuovamente la carriera musicale nel 1996, ma senza riportare il bagno di folla avuto dieci anni prima. Oggi vive ancora ad Ibiza, manco a dirlo, e di tanto in tanto partecipa ad eventi, concerti, programmi televisivi, in Europa e nel mondo. Un nome, il suo, sicuramente legato a quella hit che nell'estate del 1984 fece da spartiacque tra un "prima" Sandy Marton ed un "dopo". Di lì a poco Cecchetto, sconfinato scopritore di talenti, avrebbe lanciato tantissimi altri gruppi ed artisti (Jovanotti, Max Pezzali con Mauro Repetto, ma anche Rosario Fiorello, solo per citare quelli che appaiono nella serie dedicata alla storia degli 883), ma la storia di Sandy Marton iniziò lì, pochi anni prima, ad una festa ad Avellino. Senza quell'invito degli amici di Milano, forse anche la storia musicale di fine Millennio avrebbe avuto un altro corso.