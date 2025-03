video suggerito

Qualiano, il tiktoker Pasquale Manna officia promessa di matrimonio in Comune. Il sindaco: "Inaccettabile" In un video su TikTok, Pasquale Manna, noto sulla piattaforma come Auto Fratelli Manna, ha officiato la promessa di matrimonio della figlia senza alcuna autorizzazione. Il sindaco di Qualiano ha annunciato una inchiesta interna per fare piena luce sulla vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Sui social, in particolare su TikTok, è noto come Auto Fratelli Manna, dal nome del concessionario di automobili di famiglia in cui espone le vetture in vendita con toni sopra le righe. Da qualche ora, però, Pasquale Manna, noto tiktoker di Qualiano, nella provincia di Napoli, è sotto i riflettori per un video pubblicato su TikTok che non riguarda però la sua attività: in un ufficio del Comune di Qualiano, seduto dietro alla scrivania del dirigente, il content creator officia la promessa di matrimonio di sua figlia. Le immagini non sono passate inosservate e sono finite all'attenzione anche del sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardiis, che in un lungo post sui social ha confermato la mancanza di qualsiasi autorizzazione e ha annunciato una indagine interna per fare piena luce sulla vicenda.

Il sindaco di Qualiano: "Accerteremo le responsabilità"

Come detto, dura è stata la reazione del primo cittadino di Qualiano. Raffaele De Leonardiis, su Facebook, ha scritto:

Tale video lascia intendere, in maniera inequivocabile, la complicità del Comune in una messa in scena parodistica, che svilisce e banalizza gravemente il valore delle istituzioni, in un contesto che dovrebbe essere, al contrario, simbolo di serietà e rispetto delle normative. Ritengo inaccettabile che l’immagine del Comune di Qualiano possa essere strumentalizzata in modo tanto irrispettoso, compromettendo la serietà delle nostre istituzioni e il lavoro quotidiano di chi opera con dedizione e professionalità

Il post del sindaco De Leonardiis prosegue:

Per questo motivo, ho già richiesto al Segretario comunale l’immediata apertura di un’indagine interna per accertare le responsabilità e, se necessario, adottare i provvedimenti disciplinari opportuni. Questo episodio non rappresenta né i valori né il decoro che un’amministrazione pubblica deve garantire. Sicuramente saranno prese tutte le misure necessarie per tutelare la credibilità e la dignità del nostro Ente. Vi aggiornerò sugli sviluppi con la massima trasparenza