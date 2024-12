video suggerito

È senza biglietto sulla Circumvesuviana, sferra pugno in faccia al controllore Eav per evitare la multa: arrestato Meta di Sorrento, scoperto senza biglietto sulla Circumvesuviana, sferra cazzotto a controllore Eav poi si infila su un bus: 19enne arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lesioni a pubblico ufficiale, resistenza e interruzione di pubblico servizio: sono le accuse nei confronti di un diciannovenne di Sant'Antonio Abate provincia di Napoli, incensurato, protagonista dell'ennesima aggressione ai danni di un controllore ferroviario. L'uomo stava viaggiando sulla Circumvesuviana da Napoli a Sorrento senza biglietto, sperando di evitare i controlli. È stato però scoperto da un agente dell’EAV che lo ha fermato e sorpreso senza titolo per il viaggio.

E di qui in poi, la follia: per evitare la multa il giovane ha sferrato un cazzotto in pieno sul volto al controlllore, un 60enne, fuggendo poi alla prima fermata utile, quella di Meta di Sorrento, appena ha visto le porte aprirsi. A Meta poi cosa ha fatto? Sperando di sparire nel nulla è saltato su un autobus pensando di averla fatta franca. Dopo pochi minuti il pullman è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sorrento, nel frattempo allertati dalla vittima che aveva anche fornito descrizione del ragazzo e direzione di fuga.

I militari sono quindi saliti sull’autobus indicato, dove hanno riconosciuto e bloccato il giovane quindi lo hanno condotto in caserma e tratto in arresto per Terminate le formalità, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il dipendente Eav ha riportato lesioni al viso e ne avrà per 15 giorni.