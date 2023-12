Pugni in faccia alla compagna davanti ai figli: “Dammi i soldi del Reddito, devo comprare la droga” Nei guai un 35enne napoletano. Arrestato dai carabinieri di Teverola per maltrattamenti, estorsione e lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Pugni in faccia e calci alla compagna davanti ai 5 figli piccoli per avere i soldi necessari a comprare la droga. Arrestato un 35enne napoletano dai Carabinieri della Stazione di Teverola, in provincia di Caserta. La vittima ha denunciato di essere stata oggetto di percosse quasi settimanali da parte del compagno per richieste di denaro necessarie a comprare gli stupefacenti. Soldi che la donna prelevava dalla sua carta del Reddito di Cittadinanza.

Il 35enne napoletano arrestato per maltrattamenti

L'uomo, adesso, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. Il 35enne, secondo le prime ricostruzioni, stava tornando a casa in macchina con la compagna e i cinque figli minorenni quando, giunti al parcheggio, a seguito di una banale discussione, ha iniziato a colpire la donna con pugni alla testa e calci ai reni e al busto.

La donna salvata da un passante

Grazie all’intervento di un cittadino, intervenuto in suo soccorso, la donna è riuscita a scappare con i bambini, chiudendosi in casa. Dopo essersi accertata che il compagno si fosse allontanato, con l’aiuto della sorella, ha prima accompagnato i figli dalla madre e poi si è recata presso l’Ospedale Moscati, dove è stata curata per trauma cranico e contusioni varie con prognosi di 7 giorni.

La denuncia: "Mi picchiava ogni settimana"

Uscita dal nosocomio, si è recata dai carabinieri della Stazione di Teverola dove ha denunciato i fatti. Dal suo racconto è emerso che l’uomo, un 35enne originario di Napoli, con cui convive da circa 7 anni, sin dall’inizio della convivenza l’avrebbe più volte picchiata anche davanti ai bambini (il più grande dei quali di 5 anni), e che tali episodi violenti si sarebbero verificati almeno una volta a settimana.

La donna, che fino a ieri non aveva mai sporto denuncia, ha precisato che le discussioni sono quasi sempre iniziate a causa della costante richiesta di soldi da parte del compagno per l’acquisto di stupefacenti. Soldi, 50-100 euro per volta, che la donna gli ha quasi sempre elargito prendendoli dal Reddito di Cittadinanza che percepisce.

Sulla base della denuncia sporta dalla vittima, i militari dell’Arma si sono immediatamente messi alla ricerca dell’uomo che, inizialmente resosi irreperibile, è stato poi individuato, tratto in arresto e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.