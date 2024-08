video suggerito

Pugni e calci in testa alla compagna, lei fugge dai genitori e lui entra in casa sfondando la finestra: arrestato È accaduto a Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni per maltrattamenti aggravati contro la compagna convivente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ferragosto fatto di violenza per una donna di 44 anni di Caserta che, nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, ha visto il suo incubo terminare: il suo compagno convivente, un uomo d 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti aggravati. Tutto è cominciato nella notte tra giovedì e venerdì, quando, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi in casa dei genitori, il 52enne aveva colpito ripetutamente la compagna con calci e pugni alla testa, minacciandola di morte.

Nella mattinata odierna la donna, approfittando del fatto che il compagno stesse dormendo, ha lasciato l'abitazione che dividono e si è rifugiata nuovamente nella casa familiare insieme al figlio di tre anni. L'uomo, accortosi della loro assenza, li ha raggiunti lì e, dopo il rifiuto della donna di farlo entrare, ha danneggiato il portoncino d'ingresso, senza però riuscire ad accedere all'abitazione. Non pago, il 52enne si è allora arrampicato sul balcone, ha infranto il vetro di una finestra ed è riuscito a entrare in casa; è stato in quel momento che la 44enne ha telefonato al 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caserta, che hanno individuato e bloccato il 52enne: l'uomo è stato medicato a una mano, ferita quando ha infranto la finestra per entrare nell'abitazione, ed è poi stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in casa di un parente.