Pubblica su Internet le foto intime di una ragazza che lo rifiuta, denunciato per revenge porn Un 33enne di Marigliano (Napoli) è stato denunciato per revenge porn: ha pubblicato su un sito di incontri le foto intime di una donna che non voleva più rivederlo.

A cura di Nico Falco

Lei si era rifiutata di rivederlo e lui, per ritorsione, aveva pubblicato le sue foto intime su Internet, su un sito di incontri. Una storia di revenge porn, denunciata da una donna che abita nella provincia di Napoli e risolta in poche ore: gli agenti del commissariato di Acerra hanno denunciato un 33enne di Marigliano per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Le indagini sono partite venerdì pomeriggio, quando la vittima si è rivolta alle forze dell'ordine per raccontare di quella vendetta. Ha spiegato che poche settimane prima aveva conosciuto un uomo e, durante la frequentazione, gli aveva inviato delle foto intime tramite chat. Poi, però, aveva deciso di troncare quel rapporto e si era rifiutata di vederlo di nuovo, restando irremovibile nonostante le insistenze. A quel punto lui aveva cominciato a tormentarla, a fare pressioni, era arrivato a minacciarla.

L'uomo, successivamente identificato nel 33enne, di fronte al netto rifiuto era passato al ricatto: aveva ancora quelle foto che lei gli aveva mandato e non si sarebbe fatto scrupolo di usarle se non si fossero rivisti. Non solo le avrebbe diffuse, ma le avrebbe inserite su un sito online di incontri. La minaccia si era poi concretizzata: la donna aveva constatato che i suoi scatti erano stati effettivamente pubblicati su Internet e si era quindi decisa a rivolgersi alle forze dell'ordine. Ha mostrato agli agenti i messaggi che si erano scambiati e ha fornito i contatti del 33enne, che è stato rapidamente identificato; l'uomo è stato rintracciato dai poliziotti e, recuperati gli elementi a sostegno del racconto della donna, è stato denunciato.