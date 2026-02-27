Immagine di repertorio

Provvedimenti disciplinari per i medici del Monaldi coinvolti nel trapianto del piccolo Domenico. Lo comunica l'Azienda Ospedaliera dei Colli, che afferma, dopo aver "acquisito gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico". Il bimbo di 2 anni e 5 mesi era stato operato il 23 dicembre scorso, ma il trapianto era andato male. Il cuore trapiantato era bruciato, perché conservato con ghiaccio secco. Per lui è iniziato un calvario di 2 mesi, terminato purtroppo con il decesso il 21 febbraio scorso.

L'azienda sanitaria dell'Ospedale dei Colli aveva già revocato gli incarichi a tre medici coinvolti. Il 4 febbraio scorso aveva proposto al CTR, il Centro Trapianti Regionale, e alla Regione Campania “la sospensione con effetto immediato del percorso trapianto di cuore nel paziente pediatrico e nell’adulto con cardiopatia congenita, assicurando in ogni caso nessuna ricaduta sulle attività assistenziali, in quanto la lista trapianto pediatrica non presentava altri pazienti". Contemporaneamente aveva sospeso l'immissione in lista di nuovi pazienti.

Successivamente aveva chiesto una convenzione all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per garantire il più idoneo e sicuro percorso assistenziale a questi potenziali pazienti bisognevoli di un trapianto. Dopo la sospensione dei trapianti pediatrici, il Monaldi aveva chiesto ai dottori Guido Oppido, Gabriella Farina e Marisa De Feo di "assicurare la continuità clinico terapeutico assistenziale" solo per il piccolo Domenico.

La nota del Monaldi

Oggi, venerdì 27 febbraio, il Monaldi ha spiegato con una nota che "prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente. L’azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l’occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità . Esprime riconoscenza a pazienti e cittadini che hanno manifestato solidarietà e fiducia all’ospedale Monaldi".