Protesta a Napoli degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza, bloccata Galleria Vittoria Corteo per le vie del centro storico e presidio all’esterno della Regione Campania. Bloccata la Galleria Vittoria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Corteo di protesta a Napoli degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza. La manifestazione è in corso per le strade della città e dopo un breve presidio davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, il corteo si è spostato su via Acton, dove ha bloccato la Galleria della Vittoria. Tra i manifestanti anche gruppi di disoccupati organizzati, come il Movimento 7 Novembre, che scrivono su Facebook: "Anche oggi abbiamo sostenuto la mobilitazione per la difesa e l'estensione del Reddito di Cittadinanza. Mentre continuiamo le iniziative per dare una svolta alla nostra vertenza continuiamo a lavorare per lo sviluppo di un movimento più ampio di lavoratori e disoccupati per la riduzione dell'orario di lavoro, per lavorare tutti e lavorare meno, per un salario garantito".

Presidio a Santa Lucia, poi corteo sul Lungomare

La manifestazione è stata organizzata per protestare contro l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, che per alcune categorie di beneficiari è scattata dal 1 settembre. I manifestanti hanno organizzato prima un presidio davanti alla sede della Regione Campania, dove hanno inneggiato una serie di cori rivolti al governatore Vincenzo De Luca e per il lavoro. Poi il corteo si è spostato verso il Lungomare di via Partenope. I manifestanti, circa un centinaio, hanno ha attraversato la Galleria della Vittoria, fermandosi all'imbocco del tunnel e bloccando una delle due corsie. I manifestanti, che hanno inneggiato slogan contro la Premier Giorgia Meloni e il governatore Vincenzo De Luca, hanno paralizzato il traffico in tutta la zona. Nel corteo anche tanti striscioni per chiedere la riattivazione del Rdc, lavoro e contro la disoccupazione.