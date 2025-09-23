napoli
Prorogata l’allerta meteo: temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania

Previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, soprattutto nella fascia costiera, fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 settembre.
A cura di Redazione Meteo
Prorogata l'allerta meteo gialla in Campania: la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha allungato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo di livello giallo di oggi, per piogge e temporali.

Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione proveniente da mare che interesserà soprattutto la fascia costiera: fino alle 23.59 di oggi, come indicato nell'avviso di ieri, l'avviso riguarda tutte le zone ad esclusione della 7 (Tanagro) e della 8 (Basso Cilento).
Dalle 23.59 di oggi 23 settembre e fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 settembre, l'allerta meteo di livello Giallo riguarderà l'intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Il quadro meteo resta caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

