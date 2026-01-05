Prorogata l’allerta meteo in Campania: temporali per l’intera giornata del 6 gennaio

Prorogata l'allerta meteo di livello giallo per temporali: in Campania sono attese 24 ore di pioggia per l'intera giornata di martedì 6 febbraio, giorno dell'Epifania. "Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche intensi, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica sulla fascia costiera della Campania", fa sapere la Protezione Civile Regionale.

"Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni piovose si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi", spiega in una nota la Protezione Civile della Regione Campania, che ricorda anche "ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

Ancora pioggia dunque in Campania per altre 24 ore almeno: ma la pioggia in realtà la farà da padrona per quasi tutta la settimana, con una sola "breccia" di sole prevista per giovedì 8 gennaio. Ma sarà appunto solo una breve parentesi: si tratta di un inizio anno particolarmente caratterizzato dalle piogge e dalle temperature basse, seppur ancora nelle medie stagionali. Ma attenzione soprattutto alle raffiche di vento notturne, che renderanno ancora più insopportabile il freddo.