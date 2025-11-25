Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione

Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania: dalla mezzanotte di oggi, però, passerà al colore giallo sull'intero territorio. "I temporali tenderanno via via a divenire isolati, mentre i rovesci saranno a scala locale", fa sapere la Protezione Civile Regionale, mentre "le precipitazioni, continueranno a caratterizzare anche la giornata del 26 novembre ma causeranno un rischio idraulico localizzato e non più idrogeologico con instabilità di versante. Permarrà invece, anche in assenza di nuove piogge, il rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli. Termina alla mezzanotte, invece, l’allerta meteo per venti forti e mare agitato".

Da Palazzo Santa Lucia, fanno sapere "ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", invitandoli anche a "monitorare inoltre la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".