Prorogata ancora l’allerta meteo in Campania: fino a sabato 2 aprile temporali, vento e freddo La Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo anche per la giornata di sabato 2 aprile.

A cura di Redazione Meteo

Temporali, vento e freddo per tutto il weekend: la Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato la allerta meteo già in essere anche per la giornata di sabato 2 aprile.

Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di sabato 2 aprile:

– allerta meteo Gialla sull'intero territorio regionale per temporali anche intensi con fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti, esondazioni, caduta massi possibili frane occasionali legate alla saturazione dei suoli. – allerta per venti forti da ovest-sud-ovest e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Come sempre, nel suo bollettino, la Protezione civile della Regione Campania «raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di monitorare il verde pubblico nonché le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i rispettivi piani comunali».