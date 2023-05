Proroga allerta meteo anche domani 18 maggio. Criticità gialla, le scuole apriranno regolarmente Previsioni meteo in miglioramento sulla Campania, ma domani fino alle ore 21 è ancora allerta meteo gialla.

A cura di Redazione Napoli

Per la terza giornata consecutiva sarà prorogata l'allerta meteo sulla Campania. La Protezione Civile con avviso regionale di allerta ha prorogato per gran parte della regione (tranne Irpinia, zona 4) la criticità meteo colore giallo dalle ore 21 di oggi mercoledì 17 e fino alle ore 21 di domani, giovedì 18 maggio. Difficile che in queste condizioni i Comuni decideranno provvedimenti come quello della sospensione dell'attività didattica com'è accaduto martedì.

Per domani le previsioni a 24 ore nel bollettino regionale riportano possibili temporali:

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o possibile temporale; i fenomeni tenderanno a divenire locali nella parte centrale della giornata, soprattutto sul settore interno, e ad esaurirsi dalla sera. I venti spireranno deboli sud-occidentali con moderati rinforzi, nella parte centrale della giornata, e con tendenza a divenire settentrionali dalla sera.

Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature subiranno un ulteriore aumento nei valori massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Le previsioni meteo per dopodomani venerdì 19 maggio sono di miglioramento progressivo: