Napoli, rapinatore respinto da proprietaria e commessa, costretto alla fuga e arrestato Il 20enne è entrato con un’asta di ferro all’interno di una ricevitoria di Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, pretendendo che gli consegnassero 5mila euro. La proprietaria e la commessa dell’esercizio, però, si sono opposte, rifugiandosi dietro il vetro anti-rapina: il 20enne è stato così arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Non si sono lasciate intimorire, la proprietaria e la commessa di una ricevitoria di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, e si sono fermamente opposte alla rapina tentata da un giovane di 20 anni – G.D.M. le sue iniziali – che grazie al loro coraggio è stato arrestato dai carabinieri. Il 20enne, armato di una spranga di ferro, è entrato nella ricevitoria e, dopo aver spaventato e costretto i clienti ad andare via, ha minacciato la commessa e la proprietaria dell'attività, pretendendo che gli consegnassero 5mila euro. Le due donne, però, non si sono scoraggiate e si sono opposte fermamente alla rapina, rifugiandosi dietro al bancone, protetto da un vetro anti-rapina. Il 20enne non ha potuto fare altro che desistere dal suo intento e darsi alla fuga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, a cui le due donne hanno fornito una dettagliata descrizione del rapinatore: grazie proprio alla testimonianza della proprietaria e della commessa della ricevitoria, i militari dell'Arma sono riusciti ad identificare il 20enne, che è così stato arrestato per tentata rapina aggravata. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere, dove si trova in attesa di giudizio.

Tenta rapina in banca ad Avellino, ma non c'è denaro

Rapinatore a mani vuote, per fortuna, anche ad Avellino. Qualche giorno fa, un uomo ha fatto irruzione nella filiale dell'istituto Monte dei Paschi di Siena della città irpina: armato di pistola, ha intimato ai dipendenti di consegnargli il denaro contenuto nella casse. In quel momento, però, in banca non c'erano contanti, così il malvivente è andato via a mani vuote: in corso indagini della Polizia di Stato per identificarlo.