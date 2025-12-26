Proiettile vagante si conficca sul gluteo mentre passeggia con la fidanzata la Vigilia di Natale

Mentre passeggia con la compagna un proiettile lo colpisce al gluteo. È avvenuto a Pomigliano D’Arco, l’uomo non è grave.

Occorrerà indagare per capire se si tratta del primo proiettile vagante dei festeggiamenti natalizi ad aver ferito un uomo o se si tratta d'altro. Di certo c'è che i carabinieri – allertati dal 112 -, sono intervenuti nella sera della Vigili di Natale al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli per una segnalazione di ferita d'arma da fuoco, com'è prassi in questi casi.

Lì, nel nosocomio di Napoli Est, era arrivato un uomo di 47 anni colpito al gluteo. Secondo una prima ricostruzione, la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l'uomo, mentre camminava con la propria compagna a Pomigliano d'Arco, hinterland Nord, nella centrale piazza Giovanni Leone, è stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d'Arco per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.