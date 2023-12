Profumi falsi pronti a invadere il mercato europeo per Natale, inviati a Napoli dall’India Sequestrati a Salerno tre container di prodotti contraffatti, erano destinati a una società di Palma Campania (Napoli); i profumi riproducevano quelli delle famose case produttrici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ad un primo sguardo ricordavano, e molto, i profumi di importanti case produttrici come Jean Paul Gaultier, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Si trattava, però, di imitazioni, contraffatte in modo da trarre in inganno il consumatore, che ben presto sarebbero finite su bancarelle e probabilmente anche nei negozi, in bella mostra per i regali di Natale. La Guardia di Finanza ne ha sequestrati oltre centomila, arrivati in tre container provenienti dall'India e destinati ad una società di distribuzione del Napoletano.

L'operazione è stata messa a segno nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle e dall'Ufficio delle Dogane di Salerno, la merce è stata trovata grazie all'analisi dei rischi effettuata dalle Fiamme Gialle del Gruppo Salerno e dalla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli, sulla documentazione commerciale delle merci in import da Paesi extracomunitari e destinate al porto commerciale salernitano.

Durante la fase ispettiva i finanzieri si sono confrontati con i titolari dei marchi, appurando che i 110mila prodotti, che riproducevano forma e design, erano dei falsi. Lo stesso tipo di merce è stato trovato in un magazzino di Palma Campania, in provincia di Napoli: faceva parte di precedenti spedizioni ed era già pronta per la distribuzione in tutto il territorio dell'Unione Europea. Il responsabile della società del Napoletano è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per importazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti.