Prof presa a pugni da studente di 15 anni. I carabinieri vanno a scuola e lo riportano dai genitori

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha colpito al petto con un pugno una delle sue professoresse: protagonista un ragazzo di soli 15 anni, che frequenta l'Istituto superiore statale "Manlio Rossi Doria" di Marigliano, in provincia di Napoli. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri: la donna, 64 anni, visibilmente scossa, è finita in ospedale per farsi visitare.

Fortunatamente, il colpo al petto è stato violente ma non ha causato grosse conseguenze: a parte lo spavento personale, i medici hanno ritenuto di dimetterla senza bisogno di una prognosi. Nella scuola, intanto, erano intervenuti i carabinieri di Marigliano che, dopo gli accertamenti del caso, hanno riaffidato il 15enne ai propri genitori.

