Professore insultato all'Università di Salerno dall'ex parlamentare Luigi Iovino: avviato provvedimento disciplinare In un video si nota l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, studente dell'ateneo, insultare il professore Gennaro Avallone. L'università ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente.

A cura di Valerio Papadia

È stato avviato un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente – l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino – che ha insultato un professore tra i corridoi dell'Università di Salerno. Da quanto si apprende, il professore, Gennaro Avallone, docente di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, si stava lamentando per il troppo rumore proveniente dai corridoi durante la sua lezione e, per questo, aveva chiesto agli studenti presenti di fare silenzio. Iovino ha risposto al professore di stare zitto: "Vai a fare lezione e non rompere". Il battibecco tra il docente e lo studente è stato ripreso in video dagli altri alunni presenti e poi pubblicato sui social.

Provvedimento disciplinare per lo studente: la nota dell'Università di Salerno

Dopo la lite tra i corridoi dell'ateneo, l'Università di Salerno ha diramato una nota nella quale ha annunciato, come detto, di aver avviato un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente. "In riferimento allo spiacevole episodio recentemente occorso negli spazi del nostro Ateneo e che ha visto coinvolto il professore Gennaro Avallone, è già stato attivato il procedimento disciplinare a carico dello studente identificato quale responsabile dell'episodio, come previsto dai regolamenti vigenti" si legge nella nota.

"Il rettore Vincenzo Loia e l'intera Università degli Studi di Salerno stigmatizzano l'accaduto e, ribadendo con forza la centralità degli studenti, sottolineano che la stessa non può e non deve in nessun caso travalicare i limiti etici e comportamentali del rispetto e della civiltà" conclude la nota.