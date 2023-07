Prof ucciso a coltellate nella scuola a Melito, bidello condannato a 14 anni di carcere Condannato Giuseppe Porcelli, accusato di avere ucciso il prof Marcello Toscano a scuola a Melito per non restituire un prestito di poche migliaia di euro.

A cura di Nico Falco

Marcello Toscano e Giuseppe Porcelli

È stato condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato il 54enne Giuseppe Porcelli, il collaboratore scolastico arrestato per l'omicidio dell'insegnante di sostegno di 64 anni Marcello Toscano, ucciso a coltellate nel cortile della scuola dove lavorava, la "Marino Guarano" di Melito, in provincia di Napoli, nel settembre 2022; con sentenza, emessa ieri, 4 luglio 2023, dal gup del Tribunale di Napoli Nord, Porcelli è stato anche interdetto per sempre dai pubblici uffici e legalmente durante l'esecuzione della pena ed è stato condannato a versare una provvisionale di 100mila euro come risarcimento alle parti civili.

Il corpo di Toscano venne rinvenuto nella sera del 27 settembre 2022 sotto una siepe dell'istituto scolastico di Melito, al civico 5 di via delle Magnolie. Le indagini, svolte dai carabinieri di Marano di Napoli e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, portarono rapidamente all'identificazione del presunto responsabile, che lavorava nella stessa scuola ed era legato alla vittima anche da un rapporto di amicizia.

All'1.50 del 29 settembre, poco più di un giorno dopo l'omicidio, era stato emesso il fermo per Porcelli, successivamente convalidato dal gip, sulla base delle testimonianze raccolte dai militari, delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e del ritrovamento, in casa del collaboratore scolastico, di indumenti sporchi di sangue dal quale è stato ricavato il Dna che è risultato essere compatibile con quello di Toscano. Durante l'interrogatorio col pm Porcelli aveva ammesso le proprie responsabilità confessando l'omicidio: il movente era di tipo economico, per un prestito di poche migliaia di euro che avrebbe dovuto restituire all'insegnante.