Procida, crolla un muro a Palazzo D’Avalos: nessun ferito, area messa in sicurezza

Un muro interno del complesso monumentale di Palazzo D’Avalos, a Procida (Napoli) ha ceduto; possibile un collegamento col maltempo. Il sindaco Ambrosino ha disposto la chiusura totale del sito.

Nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, un muro interno al complesso monumentale di Palazzo D’Avalos, uno dei simboli storici e culturali dell’isola di Procida (Napoli), è improvvisamente crollato. L’evento è avvenuto a seguito delle forti piogge che nei giorni scorsi hanno interessato l'isola e che, con ogni probabilità, hanno compromesso la stabilità del muro.

Anche se la parte interessata dal crollo era già interdetta, visti i potenziali rischi per la sicurezza pubblica e la necessità di procedere con accertamenti strutturali approfonditi, il sindaco Dino Ambrosino ha firmato un’ordinanza urgente e contingibile con cui dispone la chiusura totale del sito fino al completamento dei rilievi tecnici da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.

Fortunatamente, al momento del cedimento non erano presenti visitatori, ma soltanto alcune guide , che stavano svolgendo attività di preparazione in vista delle prossime visite. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Immediato l’intervento degli uomini della Protezione Civile, che sono giunti sul posto per effettuare le prime verifiche e mettere in sicurezza l’area colpita, evitando quindi ulteriori situazioni di pericolo. In loco sono intervenuti anche i tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale, insieme ai Carabinieri.