Procida, crolla un costone alla Corricella, il sindaco rassicura: “Nessun legame con i lavori in corso”

Nella notte si è verificato un crollo parziale del costone tufaceo a Marina Corricella, una delle zone più suggestive dell’isola di Procida. Una grande porzione di roccia si è staccata, franando verso il mare. A fare chiarezza sull’accaduto è il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, che ha spiegato la dinamica del crollo in una nota diffusa nelle ultime ore. “La consistenza del costone della Corricella è estremamente irregolare – ha dichiarato – e alla base si trova uno strato di materiale molto friabile, facilmente soggetto a erosione per effetto del vento e del mare”.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la porzione franato era un grande mensolone di tufo privo di roccia di sostegno sottostante. Le intense piogge che hanno interessato l’isola nel corso dell’ultimo mese avrebbero ulteriormente appesantito il terreno sovrastante, provocandone il collasso.

Il crollo non ha interessato le aree in cui è già stata installata la rete di contenimento – ha precisato il sindaco – ma la zona colpita sarà comunque sottoposta a nuovi interventi di messa in sicurezza nei prossimi giorni, a conferma della costante attività di monitoraggio del territorio.

Particolare rilievo è stato dato al fatto che le lavorazioni sinora eseguite nell’area non hanno avuto alcun ruolo nell’innesco della frana. “Lo dimostrano anche le immagini aeree – ha commentato il sindaco – da cui è evidente come negli ultimi decenni numerosi scogli si siano già staccati e finiti in mare, a testimonianza di un processo erosivo in corso da tempo”.