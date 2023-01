Procida Capitale della Cultura volge al termine: e la città si tinge di rosa Si avvia a conclusione l’anno di Procida Capitale italiana della cultura: ultima notte in rosa, mercoledì il passaggio di consegne con Brescia e Bergamo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto: Facebook Comune di Procida / Tommaso Lubrano / Francesco Domenico D’Auria

Si avvia a conclusione l'avventura di Procida Capitale della Cultura: in attesa del passaggio di consegne ufficiale a Bergamo e Brescia, che ne raccoglieranno assieme l'eredità per l'anno 2023, la città si è tinta di rosa creando un paesaggio suggestivo e che difficilmente verrà dimenticato. Tempo di bilanci, dunque, per l'isola a forma di gatto, che per tutto il 2022 ha ospitato la rassegna nazionale: dopo Brescia e Bergamo, che lo saranno congiuntamene, già scelta anche la città del 2024, che sarà Pesaro. In futuro, non è escluso che la rassegna possa tornare in Campania, dopo il grande successo di Procida.

Il Comune di Procida: "Grazie a tutti"

"Abbiamo dipinto di rosa la piazza-approdo dell’isola, lasciandoci contagiare ancora una volta da una tonalità che è diventata parte di noi, l’amalgama del nostro stare insieme", spiega il Comune di Procida in una nota, "Uno spettacolo suggestivo visibile da tutto il golfo di Napoli, con il porto di Procida, dominato dalle opere di Amanda Parer e dal Palco a Pedali, che è diventato un abbraccio simbolico al mondo. Grazie a quanti hanno condiviso le emozioni forti di ieri, grazie a chi continuerà a diffonderne senso e bellezza", conclude la nota del Comune.

Il programma dei prossimi giorni

Si avvia così al termine l'anno di Procida Capitale della Cultura, con il passaggio di consegne ufficiale che avverrà mercoledì 18 gennaio, quando al Teatrino di Corte di Palazzo reale a Napoli alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Bergamo e Brescia e del Presidente della Campania Vincenzo De Luca, avverrà la cerimonia ufficiale. Domani, intanto, alle ore 11.30 presso la sala "De Sanctis" di palazzo Santa Lucia, si terrà la conferenza stampa di chiusura del programma di Procida Capitale italiana della Cultura 2022: prevista la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino e l'Assessore regionale al Turismo Felice Casucci.