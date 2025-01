Processo a Franco Alfieri, il Comune di Capaccio parte civile contro il sindaco sospeso

video suggerito

A cura di Nico Falco

La Giunta del Comune di Capaccio Paestum ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo a carico di Franco Alfieri, sindaco della cittadina del Salernitano e presidente della Provincia di Salerno arrestato con l'accusa di corruzione. Il 60enne è stato sospeso dal Prefetto di Salerno da entrambi gli incarichi, la prima udienza è fissata per il prossimo 4 febbraio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno.

L'arresto per corruzione ad ottobre

L'esecutivo di Capaccio ha incaricato l'avvocato Raffaele Carpinelli dell'avvocatura comunale "per la tutela legale degli interessi dell'Amministrazione comunale". Le manette erano scattate nell'ottobre scorso per 6 indagati, ai quali erano stati contestati, a vario titolo, i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Le Fiamme Gialle, durante l'esecuzione dell'ordinanza, avevano contestualmente proceduto al sequestro, in denaro o per equivalente, di oltre 543mila euro.

La storia delle fritture di pesce

Alfieri, fedelissimo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, volto ben noto della politica del Salernitano, qualche anno fa era diventato "l'uomo delle fritture di pesce": un appellativo che deriva da un audio proprio di De Luca (successivamente diffuso) che, nel corso di una riunione di partito tenutasi nel novembre 2016 nel corso della campagna per il referendum sulla riforma costituzionale, usando i soliti toni sarcastici e paradossali, aveva detto: "Franco, vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso".