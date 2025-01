Principio di incendio nella metro Arcobaleno a Piscinola, chiusa la linea Eav

video suggerito

Stop in serata per la metro Napoli-Giugliano-Aversa, gestita da Eav, per un principio di incendio nella stazione di Piscinola; evacuati i passeggeri, non risultano feriti.

A cura di Nico Falco

Un principio di incendio ha determinato la temporanea chiusura della Metro Arcobaleno, ufficialmente Linea 11, la linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa, gestita da Eav: il fumo ha completamente invaso la stazione di Piscinola intorno alle 21 di oggi, 7 gennaio, raggiungendo anche quella limitrofa della Linea 1 gestita da Anm. Il personale Eav ha allertato prontamente i Vigili del Fuoco ed è stato subito attivato il piano di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri della stazione; le cause dell'incidente sono al vaglio, non si registrano feriti.

L'incendio, stando a quanto accertato al momento, si è sviluppato sulla banchina della metropolitana, nella parte alta, in corrispondenza dell'impianto di illuminazione; con tutta probabilità potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento elettrico. I passeggeri e tutte le persone presenti nella stazione sono stati fatti uscire senza complicazioni e la situazione è stata riportata sotto controllo dai pompieri che, una volta spente le fiamme e messa in sicurezza l'area, hanno avviato le verifiche per determinare le cause del rogo. I danni sarebbero contenuti.

"L'incendio è divampato intorno alle 21, fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi – afferma Adolfo Vallini dell'Esecutivo Privinciale USB lavoro privato – restano da chiarire la cause alla base del rogo".