Principesse e supereroi arrivano al Santobono per un Carnevale con i piccoli pazienti All’ospedale Santobono di Napoli arrivano principesse e supereroi per il Carnevale: tanti sorrisi e gioia per i piccoli pazienti del nosocomio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Santobono

Principesse e supereroi dei cartoni animati e dei fumetti hanno "invaso" le corsie dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, per un Carnevale di sorrisi dedicato ai piccoli pazienti del nosocomio. Merito dei volontari dell'AGE Mugnano e Area Nord di Napoli, che assieme al "Mago Pakito" hanno portato gioia e sorrisi ai bimbi ricoverati, oltre a dolcetti e mascherine. "Grazie a Ciro Ambrosini (Spiderman) Raffaele Carandente (Wolverine) e Rosa Improta (Supergirl) e Annamaria Selvaggio per la mattinata di allegria e grazie al Consiglio Regionale, al Comune di Napoli, Quinta Municipalità, Mugnano, Calvizzano e Qualiano per aver patrocinato l’evento", il commento dell'ospedale Santobono, che ha poi aggiunto: "I nostri bambini si sono divertiti davvero tantissimo".

"Momenti di grandi emozioni anche per noi e per tutto il personale sanitario che ha, per una volta, potuto condividere spensieratezza e gioia con mamme, papà e bambini, e questo non ha davvero prezzo per chi, come noi, lotta ogni giorno al loro fianco", spiega il Santobono in una nota, "Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla sensibilità ed alla generosità di Salvatore Vozza e di tutto il fantastico team di Frizzi Party che ha scelto di dedicare il proprio tempo e la propria professionalità ai nostri cuccioli".

L'iniziativa ha riscosso entusiasmo anche in Rete: in tanti hanno ringraziato gli organizzatori e condiviso un pensiero per i piccoli pazienti dell'ospedale: per loro un Carnevale diverso dal solito ma fortunatamente reso un po' meno pesante dall'arrivo di principesse e supereroi dei cartoni, che hanno portato gioia, sorrisi ed entusiasmo anche nelle sale del nosocomio pediatrico napoletano.