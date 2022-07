Primo caso di vaiolo delle scimmie nel Casertano: è un 40enne della base Usa di Gricignano Accertato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Casertano: si tratta di un 40enne che lavora nella base Us Navy di Gricignano; è in isolamento.

A cura di Nico Falco

È stato identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie nella provincia di Caserta: si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d'Aversa e che avrebbe effettuato nelle scorse settimane un viaggio in Africa; avrebbe manifestato dei sintomi al ritorno al lavoro e il 18 luglio scorso è stato quindi eseguito all'ospedale Cotugno di Napoli il test che ha accertato la positività al Monkeypox.

Il responsabile medico della base Us Navy ha comunicato all'Asl di Caserta che il paziente sta migliorando, le sue condizioni sono buone ed è stato sottoposto all'isolamento presso il presidio sanitario della base. Il primo caso in Campania era stato riscontrato a metà giugno: un 40enne di Pozzuoli, in provincia di Napoli, si era recato nell'Azienda Ospedaliera dei Colli con una diffusa eruzione vescicolare, classico sintomo di vaiolo delle scimmie; l'uomo era stato ricoverato in isolamento al Cotugno, specializzato in malattie infettive, e sottoposto agli accertamenti del caso.

Le sue condizioni di salute avevano reso possibili le dimissioni il 16 giugno e l'uomo era quindi tornato a casa e sottoposto all'isolamento domiciliare. In quel caso, era stato accertato durante le fasi del tracciamento dei contagi, il paziente non rientrava da viaggi all'estero, non era stato quindi in Paesi considerati a rischio, e non avrebbe avuto contatti sospetti. Nella circostanza Maurizio Di Mauro, che all'epoca guidava l'Azienda dei Colli, aveva ribadito l'importanza del tracciamento dei contatti per prevenire una massiccia diffusione del virus e sottolineato come al Cotugno fossero stati già predisposti i piani per far fronte all'emergenza.