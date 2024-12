video suggerito

Primi fiocchi di neve sul Vesuvio, Partenio già innevato: inverno alle porte in Campania L’inverno è alle porte: primi fiocchi di neve sul Vesuvio, cumuli su Partenio e monti Picentini. Ma nei prossimi giorni è previsto un rialzo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Vesuvio visto dal rione di Santa Lucia

Prima neve sul Vesuvio: nella notte appena trascorso, i primi fiocchi sono caduti sulla sommità del cratere, regalando una versione natalizia del vulcano. Ma sarà di breve durata perché nel corso della giornata è atteso un rialzo della temperatura che porterà al rapido scioglimento dei cumuli di neve formatisi sula cima, troppo poco consistenti per durare a lungo. Diversa la situazione all'interno della Campania, con il Partenio già abbondantemente innevato, con cumuli anche di 10 centimetri sopra i 1.500 metri. Stessa scena lungo le vette dei monti Picentini. Nei prossimi giorni è previsto un rialzo, seppur di lieve entità, delle temperature che porterà allo scioglimento delle nevi meno spesse.

Il Vesuvio visto da Terzigno

Del resto, la neve era già attesa in queste ore, per l'allerta meteo in corso su tutta la Campania e che finirà (salvo proroghe), alla mezzanotte di oggi.