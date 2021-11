Primark Napoli al centro commerciale, a che punto è il primo store in Campania Lo store del noto marchio di abbigliamento low-cost aprirà al centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta) entro la fine del 2022.

A cura di Valerio Papadia

Manca poco più di un mese alla fine del 2021 e all'inizio del 2022, di quello che, si spera, sarà l'anno in cui potremo lasciarci la pandemia di Coronavirus alle spalle. Manca dunque circa un anno, nella peggiore delle ipotesi, all'apertura del primo negozio Primark in Campania: lo store del noto marchio irlandese di abbigliamento low-cost, apprezzato in tutto il mondo, aprirà all'interno del centro commerciale Campania, a Marcianise, nella provincia di Caserta, entro la fine del 2022. I locali sono già stati scelti ma i lavori di adeguamento e di allestimento, a causa proprio della pandemia di Covid-19 – i centri commerciali sono stati a lungo chiusi – non sono ancora cominciati: nella migliore delle ipotesi, Primark potrebbe aprire i battenti in Campania nella primavera/estate del 2022, mentre come detto, nella peggiore delle ipotesi, le saracinesche si alzeranno il prossimo Natale.

Primark, otto nuovi negozi in Italia

Lo store che aprirà i battenti in Campania rientra negli otto nuovi negozi che, come annunciato dall'azienda irlandese nella primavera del 2021, apriranno in tutta Italia nel 2022. Oltre allo store che aprirà al centro commerciale Campania di Marcianise, nuovi negozi Primark apriranno anche a: Roma, Chieti, Catania, Torino, Bologna, Venezia e Milano.

Perché Primark piace così tanto

Già molto noto in giro per il mondo, soprattutto in Europa – visto che, come detto, il marchio di abbigliamento è irlandese – Primark ha replicato il suo successo anche in Italia. Il primo store nel nostro Paese è stato aperto nel 2018 al centro commerciale Il Centro di Arese, nel Milanse, e ha ottenuto subito grande successo. Folla e successo, conditi da molte polemiche, anche per l'aperture del primo negozio Primark a Roma, nel centro commerciale Maximo, nel novembre del 2020, in piena pandemia. Il segreto del successo di Primark sta, naturalmente, nel costo contenuto dei prodotti, che mantengono una qualità, anche se non molto elevata, comunque molto valida.