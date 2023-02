Primarie Pd, vince Elly Schlein. De Luca: “No comment” Vincenzo De Luca ha risposto con un no comment ai cronisti che gli chiedevano dell’elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico.

Vincenzo De Luca non ha commentato l'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Partito Democratico. Il presidente della Campania, forte sostenitore di Stefano Bonaccini, non ha rilasciato dichiarazioni in merito questa mattina, e non si è fermato a parlare con i giornalisti a margine di un convegno organizzato dalla Uil a Napoli sul tema Sanità e Autonomia regionale: solo una risposta veloce sulla spesa regionale dei fondi europei ed un no comment all'elezione di Elly Schlein, prima di lasciare la sala. Durante l'incontro, il presidente della Campania ha anche parlato della strage di migranti a Crotone, definita "un pugno nello stomaco".

Appena venerdì scorso, il presidente della Regione Campania aveva incontrato proprio il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini, dato in vantaggio per la nomina a segretario del Pd dopo i voti degli iscritti nei circoli. Ma la votazione libera ha visto, al contrario, un plebiscito in favore di Elly Schlein. Per ora nessun commento dunque, ma non è escluso che nelle prossime ore lo stesso Vincenzo De Luca possa invece intervenire pubblicamente sull'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico.

"Voterò luì, credo sia il candidato più strutturato", aveva spiegato in tv a fine gennaio, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione "Che tempo che fa" su RaiTre, lo stesso De Luca, con Bonaccini che aveva anche "aperto" alla possibilità di un terzo mandato alla guida della regione, tema molto sentito proprio anche dall'attuale presidente della Campania. Ma il risultato delle primarie ha ribaltato il voto dei circoli (dove Bonaccini era apparso nettamente in vantaggio), e dunque per Elly Schlein è iniziata l'avventura alla guida del Partito Democratico.