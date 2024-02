Prima rompe i voti per amore di una donna, ora l’ex prete annuncia: “Mi candido a sindaco” Antonio Romano, ex sacerdote di Chiusano San Domenico, ha annunciato che si candiderà a sindaco della cittadina in provincia di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono passate soltanto due settimane e Antonio Romano, ex prete che appena 15 giorni fa aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il sacerdozio per amore di una donna, torna a far parlare di sé: attraverso un lungo post su Facebook, l'ex prete ha infatti annunciato la sua volontà di candidarsi a sindaco di Chiusano San Domenico, la cittadina della provincia di Avellino in cui vive e nella quale, per 23 anni, ha guidato la comunità religiosa, servendo da sacerdote della chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Sui social, l'ex sacerdote scrive:

Buonasera a tutte/i, questo post è indirizzato a tutti i cittadini e le cittadine di Chiusano. Vi annuncio, ufficialmente, la mia candidatura a sindaco. So già a cosa state pensando. Vi chiedo solo il favore di astenervi dal commentare prima di aver letto tutto il messaggio. Nelle urne avrete la piena libertà di esprimere davanti alla vostra coscienza, il gradimento o meno, l’opportunità o meno, l’idoneità o meno. È vero che i tempi sono stretti per abituarsi a questo repentino cambio di ruolo, ma non bisogna spaventarsi per questo

Antonio Romano continua:

Ho deciso di partecipare alla competizione perché penso di poter dare ancora tanto alla comunità di Chiusano da cui ho ricevuto molto. Punto a realizzare questa mia seconda vocazione come un servizio per la crescita del bene comune, ma anche come occasione per far conoscere le mie idee e le mie iniziative a quante più persone possibile. Per questo motivo non posso evitare l’esposizione mediatica e una certa visibilità