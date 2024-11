video suggerito

Prima la lite, poi l'inseguimento in auto e l'accoltellamento: fermato 20enne nel Casertano Prima la lite, poi le coltellate dopo un inseguimento nel Casertano: fermato il presunto responsabile, la lite per futili motivi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una lite per futili motivi sfociata in accoltellamento: ancora violenza tra giovani, stavolta nel Casertano. Un ventenne è finito così in carcere a Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato da futili motivi, porto illegale di arma bianca e violenza privata. Il giovane ferito se la caverà con ferite all'avambraccio destro.

Tutto è iniziato la sera del 15 novembre scorso, quando si era avuta una violenta lite in via Verga a Casal di Principe, forse scaturita per ragioni sentimentali, tra i due giovani. Uno dei due, resosi conto del pericolo, avrebbe tentato di fuggire a bordo della propria automobile, venendo inseguito dall'aggressore che, una volta raggiunto, lo avrebbe ferito all'avambraccio destro con un coltello a serramanico, minacciandolo anche di nuove aggressioni, stavolta con armi da fuoco, prima di scappare dal posto. La vittima era rimasta ferita all'avambraccio nel tentativo di difendersi dalle coltellate all'addome che l'aggressore tentava di infliggergli nelle fasi concitate dell'aggressione.

Una volta scappato via l'autore delle coltellate, la vittima è stata portata all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato dimesso successivamente alle cure ricevute. Le indagini della Procura della Repubblica di Napoli Nord, intanto, ha emesso questa mattina un fermo nei confronti dell'uomo, originario di San Cipriano d'Aversa, accusato di vari reati tra cui tentato omicidio aggravato da futili motivi, porto illegale di arma bianca e violenza privata: l'uomo è ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.