Pretende con la forza un rapporto orale dalla ex e dalla figlia di 10 anni: 36enne arrestato a Mondragone L’uomo si è presentato a casa della ex e ha tentato di costringere lei e la figlia, di soli 10 anni, ad avere un rapporto orale: il 36enne è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una notte da incubo, quella appena trascorsa, per una donna di 26 anni e per sua figlia di 10 a Mondragone, nella provincia di Caserta: la 26enne e la bambina sono state aggredite dall'ex compagno della donna, che pretendeva che entrambe gli praticassero un rapporto orale: per questo, un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona, minacce, lesioni personali, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

L'incubo per la donna e per la sua bambina – nata da una precedente relazione – è cominciato intorno alle 2.30, quando sotto casa della 26enne si è presentato l'ex compagno, dicendole che aveva urgente bisogno di parlare: la donna, credendo dovesse comunicarle qualcosa di importante, lo ha fatto così salire in casa. Qui, il 36enne ha manifestato la volontà che la donna e sua figlia gli praticassero un rapporto orale: al rifiuto della 26enne, l'uomo ha dato in escandescenze e ha picchiato l'ex compagna poi, dopo averla presa per i capelli, ha costretto lei e la bimba a salire in auto.

L'uomo si è diretto sulla Domitiana e qui, in prossimità di un bar, è sceso dall'auto e, minacciandole con un bastone, ha intimato alla donna e a sua figlia di non muoversi. Le due, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, sono riuscite a fuggire e a rifugiarsi in una vicina cornetteria, dalla quale hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno identificato l'uomo: il 36enne ha opposto resistenza, ma è stato infine arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.