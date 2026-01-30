Prete scomparso in Cilento, il Tribunale Ecclesiastico cerca padre John Sanchez: “Chi ha notizie, ci contatti”

Di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, 49 anni, non si hanno notizie da mesi. Ma ora, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha diffuso una nota di ricerca, dal momento che il prossimo marzo il prete dovrebbe presentarsi in aula per motivi non meglio precisati.

Padre John Fredy Gutierrez Sanchez

È un mistero nel mistero la vicenda legata alla scomparsa di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, parroco colombiano di 49 anni a lungo in servizio in Cilento, nella provincia di Salerno: del prete, infatti, non si hanno notizie da mesi. Soltanto nelle ultime ore, però, la notizia è balzata al centro della cronaca, dal momento che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha diramato una nota di ricerca per padre Sanchez, invitando chiunque abbia notizie sull'ubicazione del sacerdote a mettersi in contatto con il Tribunale. "Si chiede a chiunque abbia notizie riguardo alla residenza del sacerdote Rev. Jhon Fredy Gutierrez Sanchez di prendere contatti con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo" si legge nella nota.

Il prete deve presentarsi in aula il prossimo marzo

Al mistero legato all'ubicazione – che come detto, al momento, è sconosciuta – di padre John Sanchez, si unisce dunque quello legato al motivo per il quale sulle sue tracce si è messo anche il Tribunale Ecclesiastico. Stando a quanto si apprende, infatti, la nota del Tribunale sarebbe stata diramata in quanto, il prossimo 23 marzo, padre Sanchez dovrebbe comparire in aula, per motivi però che non sono stati meglio precisati.

Il parroco è molto amato in Cilento

A Stella Cilento, Piaggine e Valle dell'Angelo, le cittadine cilentane in cui ha prestato servizio prima che di lui si perdessero le tracce, padre Sanchez è molto amato. Qualche anno fa, ad esempio, quando era parroco a Stella Cilento, don John Sanchez non nascose la sua passione per il calcio e venne tesserato da una squadra di seconda categoria, indossando la maglia numero 13, giorno di Sant'Antonio, a cui il 49enne prete colombiano è molto devoto.

Nel 2019, quando il parroco era a Piaggine, invece, la comunità organizzò una protesta quando si diffuse la notizia che il vescovo era intenzionato a trasferire don Sanchez.