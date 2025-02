video suggerito

Preso il latitante del clan De Micco-De Martino, si nascondeva nella “sua” Ponticelli Il ras di camorra Fabio Riccardi è stato rintracciato dai carabinieri in via Ungaretti, a Ponticelli; è ritenuto elemento di spicco del clan De Micco-De Martino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Probabilmente non aveva mai lasciato Ponticelli, era rimasto sul territorio, requisito essenziale perché la sua influenza non ne risentisse. Ed aveva cambiato nascondiglio fino a ieri pomeriggio, quando si è trovato faccia a faccia coi carabinieri: in manette Fabio Riccardi, latitante da 4 mesi e ritenuto ai vertici del clan De Micco-De Martino, il gruppo di camorra considerato attualmente egemone nel quartiere della periferia Est di Napoli.

L'uomo, 42 anni ad aprile, scarcerato nel 2023, era destinatario di due diversi provvedimenti cautelari emessi ad ottobre e a novembre dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia; deve rispondere dei reati di tentata estorsione e sequestro di persona aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli lo hanno scovato in un appartamento di via Ungaretti; al momento dell'irruzione era solo in casa, non era armato e non ha opposto resistenza. È stato portato nel carcere di Secondigliano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.