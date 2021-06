in foto: Il 22enne, linciato dalla folla in via Tribunali due mesi fa

Due mesi fa, nel cuore di Napoli, in via dei Tribunali, alcuni residenti scesero in strada nel cuore della notte – con il coprifuoco ancora in atto, dal momento che la Campania era in zona arancione – e linciarono un uomo, responsabile, secondo loro, di aver commesso un furto in una casa della zona: le immagini del pestaggio finirono in rete e fecero il giro del web. Oggi, quello stesso uomo è stato arrestato per tentato furto in un'abitazione, in corso Vittorio Emanuele: si tratta di Rafilillah Nasrat, un 22enne di origini afgane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, alcuni residenti in un parco privato in corso Vittorio Emanuele hanno segnalato la presenza di uno sconosciuto, che si era introdotto all'interno del complesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Posillipo, quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e quelli del Reggimento Campania, che hanno accerchiato il complesso residenziale: i militari dell'Arma hanno così fermato il 22enne, appurando che poco prima il giovane si era introdotto nel giardino di un'abitazione privata, cercando di entrarvi frantumando il vetro di una porta-finestra. Finito in manette, il giovane è stato accompagnato in una camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Il 22enne era già stato individuato dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro, qualche mese fa, come autore di numerosi furti ai danni dei negozi di via Toledo, nel cuore di Napoli: il giovane mandava in frantumi le vetrine degli esercizi commerciali per perpetrare i furti. Per questi reati, il 22enne era già stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.