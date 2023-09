Prende un taxi alla Stazione Centrale di Napoli, ma vede i poliziotti e scappa: in auto trovati 7 chili di droga La scoperta è stata effettata dalla Polizia Municipale di Napoli in piazza Garibaldi: sono in corso le indagini per identificare il proprietario dell’ingente quantità di sostanza stupefacente.

A cura di Valerio Papadia

All'apparenza poteva sembrare uno dei tanti turisti che, all'esterno della Stazione Centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, prende un taxi per raggiungere una delle tante strutture ricettive della città. Nella sua valigia, però, nascondeva 7 chili di droga. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del Nucleo Mobilità Turistica della Polizia Municipale di Napoli durante un'attività di controllo dei taxi operanti proprio nell'area della stazione: all'incrocio tra piazza Garibaldi e corso Novara, infatti, i poliziotti hanno intimato l'alt a un taxi che in transito.

La droga era nascosta nella valigia del passeggero

Quando l'auto si è fermata, il passeggero a bordo, che era salito da poco, si è allontanato velocemente, dandosi alla fuga. Gli agenti hanno così controllato il bagaglio che, nella concitazione del momento, il passeggero aveva abbandonato sul taxi: al suo interno c'erano 7 chili di sostanza stupefacente, cannabinoidi per la precisione.

La Polizia Municipale ha sequestrato l'ingente quantitativo di droga e ha informato dell'accaduto il pubblico ministero di turno: sono state avviate le opportune indagini, che si stanno avvalendo anche della visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, al fine di identificare il soggetto che trasportava la droga.